Horoscoop: de Vissen zit in een fase waarin ze veel durft en doet

Van 2 tot en met 8 april 2018

Ram

21-3 t/m 20-4

Het kan geen kwaad om wat fysieke inspanning te leveren. De Ram heeft een uitlaatklep nodig voor het te veel aan energie dat ze af en toe heeft. Ga naar buiten en ga lekker los. Daarna lukt het beter om te ontspannen en worden de gesprekken met anderen meteen ook leuker. Pas daarbij wel op dat je niet in herhaling valt.

Stier

21-4 t/m 20-5

Op zoek naar een partner? De komende weken zou er zomaar iemand langs kunnen komen met wie het goed klikt. Gelukkig is de Stier momenteel voortvarender dan anders. Ze durft zichzelf meer naar voren te schuiven. Dat werkt door in de liefde, maar ook op het werk, want het heeft een positieve invloed op het contact met anderen.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Sommige dingen gaan geweldig in het leven van de Tweelingen, andere dingen helemaal niet. Het is maar net waar ze aandacht aan schenkt. Maak werk van de zaken waar u invloed op hebt en laat je niet leiden door datgene waar je toch geen grip op hebt. Dat lukt volgende week al stukken beter dan nu.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Grote kans dat de Kreeft deze week de opmerkingen van anderen nogal persoonlijk opvat. Ze denkt dat mensen het op haar gemunt hebben, terwijl dat absoluut niet het geval is. Je leest te veel in de woorden van anderen, Kreeft, vaak gaat het helemaal niet over jou. Iets minder wantrouwend zijn, mag best.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Zolang de Leeuw de dingen op routine kan doen, zit het wel goed. Ze wil niet te veel gedoe aan haar hoofd en gewoon lekker ontspannen bezig zijn. Maar van routine zal aan het begin van de week waarschijnlijk weinig sprake zijn. Vertrouw dan op jouw flexibiliteit. Want dat lukt beter dan je denkt, Leeuw.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Deze week zal de Maagd zich stukken beter voelen dan een tijd lang het geval is geweest. Ze beschikt over meer energie en is in staat om het leven op een positieve manier te bekijken. Het maakt dat ze zin krijgt in dingen die ze tot nu toe afwees. Je gaat meer ondernemen, bent actiever en geniet er met volle teugen van.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Er zijn mensen in de directe omgeving van de Weegschaal die duidelijkheid van haar verlangen. Ze willen dat ze zich uitspreekt. Nu houdt de Weegschaal graag alle partijen tevreden, maar of dat deze week gaat lukken, is de vraag. Het is ook de vraag of ze dat moet willen. Soms is het beter om te zeggen wat je werkelijk denkt.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

In discussies wil de Schorpioen deze week graag haar gelijk halen, terwijl ze daar meestal geen last van heeft. De vraag is wat ze er bij wint als de mensen in haar omgeving alleen maar geïrriteerd raken of weglopen. Als het je lukt om wat meer te slikken en te relativeren, win je uiteindelijk waarschijnlijk meer.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

De Boogschutter heeft op het moment meer behoefte aan avontuur. Het laatste dat ze wil, is indutten of steeds hetzelfde blijven doen. Ze wil nieuwe mensen ontmoeten en nieuwe ervaringen opdoen. Geef eraan toe en zoek nieuwe situaties op. De mensen die je er ontmoet, kunnen waardevolle vrienden worden.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Menig Steenbok vindt het prettig om ’s ochtends al een plan voor de hele dag te hebben en bij wijze van spreken van uur tot uur te weten hoe de dag eruit zal zien. Dat gaat deze week niet lukken, want er komt regelmatig iets tussen. Zie dat niet als roet in het eten, maar als een bonus waardoor je juist meer uit jouw dag kunt halen.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Deze week kan de Waterman wel eens veel telefoontjes krijgen, zowel van bekenden als onbekenden. En over bezoek heeft ze waarschijnlijk ook niet te klagen. Hoewel haar leven normaal gesproken rustig is, zal ze merken dat het deze week druk of zelfs onrustig is. Erg is dat niet, je houdt wel van wat leven in de brouwerij.

Vissen

19-2 t/m 20-3

De Vissen zit in een fase waarin ze veel durft en doet. Ze vertrouwt op haar eigen kunnen, maar ook op het feit dat haar omgeving het beste met haar voor heeft. Daar zit ze niet ver naast. Of het nu door jouw instelling komt of dat het lot je gunstig gezind is, veel loopt precies zoals je dat wilt. Ga lekker door op deze ingeslagen weg.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas. Beeld: iStock.