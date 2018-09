Jochem Myjer promoot zijn nieuwe voorstelling op wel heel bijzondere manier

Over vier dagen begint een speciale kaartverkoop van de voorstelling van Jochem Myjer, Adem In, Adem Uit. En dat brengt hij onder de aandacht op een wel heel bijzondere manier…

De cabaretier stond namelijk achter een raam op de Amsterdamse wallen. Dit deed hij omdat hij tussen januari en mei een lange serie voorstellingen zal doen in het Koninklijk Theater Carré in onze hoofdstad. Myjer zal maar liefst 36 shows spelen in de zaal.

Vervoer

En dit was niet de enige stunt die Myjer tot nu toe uithaalde om zijn voorstellingen onder de aandacht te brengen. Zo liet hij zich ook al rondfietsen in een bakfiets door burgemeester van Amsterdam Femke Halsema en speelde hij een dagje voor tramconducteur. Zijn tijdelijke collega’s bij de tram mochten hem wel, zo zei één van hen dat ‘hij een heel goede en vooral gezellige conducteur zou zijn’.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram, Telegraaf. Beeld: ANP, Instagram.