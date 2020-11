Kamala Harris is de eerste vrouwelijke vicepresident van de VS

Het waren een paar spannende dagen in de Verenigde Staten, maar er is eindelijk duidelijkheid: Joe Biden wordt de nieuwe president volgens CNN. Zijn running mate Kamala Harris (56) is de eerste zwarte vrouw en vrouw van Indiase afkomst die in het Witte Huis komt.

Kamala Harris is dochter van een Indiase moeder en Jamaicaanse vader. Ze is sinds 2017 senator van Californië en daarvoor was ze openbaar aanklager in San Francisco. In 2011 werd ze verkozen tot procureur-generaal van dezelfde staat. Ze werd bekend bij het grotere publiek toen ze in 2019 zich kandidaat stelde voor het presidentschap.