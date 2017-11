Dít is het geheim van de slanke lijn van supermodel Kate Moss

Kate Moss werd op 14-jarige leeftijd ontdekt als model. Inmiddels is het Britse supermodel 43 jaar en nóg ziet ze eruit om door een ringetje te halen. Hoe doet ze dat toch?

In een uniek interview met The Guardian doet het model een boekje open over haar eet- en leefpatroon. En daar zitten een aantal verrassende uitspraken tussen. Zo laat Kate weten dat “eten erg belangrijk is, en ze zeker kookt maar niet zo vaak als ze zou willen”. Haar lievelingsontbijt bevat in ieder geval eieren en ze probeert in het algemeen ‘zo gezond mogelijk’ te eten.

“Ik at eigenlijk nooit salade”

Denk je dat alle supermodellen leven op sapjes en salades? Het tegendeel is waar. Althans; dat geldt in ieder geval voor Kate. Ze laat in het interview weten dat ze zich “vroeger nergens zorgen over hoefde te maken wat betreft eten. Nu ik ouder ben merk ik dat goed, gezond eten steeds belangrijker wordt. Ik moet wel. Mijn huid ziet er ook beter uit als ik goed eet. Ik pers zelfs mijn eigen sapjes!”.

“Sporten, wat een kwelling”

Ook over flink zweten in de sportschool is het supermodel niet zo te spreken. Het is dus niet waar dat álle supermodellen elke dag minimaal 2 uur in de sportschool doorbrengen. “Ik ben nooit zo’n sportschoolliefhebber geweest. Nu ga ik braaf elke dag en het bevalt me goed. Ik voel me er echt goed bij. Ik ben zelfs in 10 dagen 2,5 centimeter van mijn taille kwijtgeraakt”.

Wat een geluk heeft die Kate toch. Niet iedereen kan er met zo weinig moeite zó fantastisch uitzien. Maar… daar is ze natuurlijk een supermodel voor.

Bron: TheGuardian.com. Beeld: ANPfoto