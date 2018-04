Mogelijk tóch fris met Koningsdag door westenwind

We hopen nog steeds op een zonnig feestje, maar nieuwe voorspellingen van weerman Matthijs van der Linden van Weeronline brengen ons een kléin beetje in twijfel.

Veel stapelwolken, in het binnenland kans op een bui… En dan zijn de temperaturen van afgelopen weekeinde óók nog eens uitgesloten! Matthijs verwacht dat de westenwind die via zee komt, roet in het eten gaat gooien, zegt hij in Het Parool. “Door de westenwind kan het niet echt warm worden.”

Jasje mee

Tijdens koningsnacht zal de temperatuur zakken tot zo’n 6 graden. En nee, dat is niet per se warm. Ben je van plan flink de bloemetjes buiten te zetten? Neem dan voorál een jasje (en lekkere sjaal) mee!

Bron: Weeronline. Beeld: iStock