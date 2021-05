Zó kun je op een legale manier je vaccinatieafspraak versnellen

Hoewel het eigenlijk de bedoeling was dat in juli alle volwassenen zouden zijn gevaccineerd, lijkt het er sterk op dat dit niet meer gaat lukken. Fabrikant Janssen kan namelijk niet garanderen dat alle vaccins op tijd aan Nederland geleverd worden. Mocht je dus nu in aanmerking komen voor een vaccin, dan kan het best nog even duren voordat je je eerste prik kan halen.

Maar wist je dat je op een legale manier je vaccinatieafspraak ietsje kunt versnellen? Wij leggen je hier uit hoe je dat kunt doen.

Laten we vooropstellen dat het niet de bedoeling is dat je met een leugen gaat voordringen. Sommige mensen liegen bijvoorbeeld over hun leeftijd of zeggen dat ze een medische indicatie hebben terwijl dit niet het geval is. Omdat er op de priklocaties maar sporadisch wordt gecontroleerd, komen deze mensen daarmee weg. Maar het is natuurlijk allesbehalve netjes. “Iedereen krijgt uiteindelijk een vaccinatie. Deze mensen pakken een prik af van mensen die het nodig hebben op dat moment,” zo legt GGD directeur Sjaak de Gouw aan RTL Nieuws uit.

Vaccinatieafspraak ietsje versnellen

Wat je wél zou kunnen doen, is het proces een tikkeltje versnellen nadat je de uitnodiging hebt gehad. “Als je een vaccinatieafspraak maakt krijg je drie locaties in beeld, en die drie zijn dan dus niet voor iemand anders beschikbaar,” zo legt De Gouw uit. Stel nu dat je geen locatie in je buurt zit óf dat je liever toch iets sneller aan de beurt ben, dan is het volgens hem verstandig om te bellen. “De persoon aan de telefoon kan de opties checken bij een plaats bij jou in de buurt. Of probeer het later nog een keer.”

Andere postcode invullen

Daarnaast kan het ook helpen om een andere postcode in te vullen. Je hoeft namelijk niet per se in je eigen regio een vaccinatie halen. Mocht je het niet erg vinden om een stukje om te rijden, maar dan wel sneller aan de beurt te zijn, dan is dit zeker aan te raden. Volgens vaccinatieteller Yorick Bleijenberg kun je hier zomaar twee weken tijd kunnen winnen.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Getty