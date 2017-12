Vrolijk nieuws voor zangeres Sharon Doorson en vriend Bruno

Leuk nieuws voor zangeres Sharon Doorson en haar vriend Bruno: ze verwachten hun eerste kindje.

Dat maakt de zangeres bekend via Instagram. Het enthousiaste onderschrift bij haar Instagrampost luidt: “We’re having a BABY!!!👶🏽 Zooo blij om dit mooie nieuws eindelijk met jullie te delen! We zijn helemaal in de wolken. En woww… wat voelt het speciaal zeg, ons kleine wondertje in mn buik. We zijn nu al helemaal in love✨”.

Doorson werd bekend dankzij haar deelname aan het programma Popstars: The Rivals, waarin ze in 2004 de meidengroep Raffish vormde met onder andere Eva Simons.

Bron: Instagram. Beeld: ANPfoto