Libelle Deelt Uit: deze prijzen kun je donderdag 24 oktober winnen

Donderdag 24 oktober is het weer zover. Dan mogen we weer prachtige cadeaus weggeven tijdens de liveshow Libelle Deelt Uit. Van een verrassingsreis voor 2 tot een massagestoel. Dus zet ‘m alvast in je agenda want dit wil je niet missen.

De liveshow: Libelle Deelt Uit is op 24 oktober om 16.00 uur live te zien op Facebook en Instagram.

Prijs 1: 1x Vitaly Med Flexi massagetoestel van Invitalis t.w.v. €229,-

Ben je lekker actief aan het wandelen, fietsen of sporten? Dan heb je vast wel eens behoefte aan een ontspanningsmomentje. De Vitaly Med Flexi is hiervoor ideaal. Ook als je last hebt van stress en je spieren gespannen zijn, is dit massage-apparaat super handig. Het toestel helpt de doorbloeding te verbeteren en je spieren weer los te krijgen door middel van stevige draaiende bewegingen en infrarood warmtestraling. Van een heerlijke nekmassage tot de onderkant van je voeten.

Prijs 2: 2x een jaar lang geluksmomentjes voor het hele gezin t.w.v. 52 euro

Door een volle agenda sta je misschien niet altijd stil bij geluksmomentjes die je kan hebben met je (klein-) kind. Daarom hebben we nu een speciale kalender die we weg gaan geven: de beleefkalender van GelukjesDag. Achter elk luikje zit een positief tekstje verstopt met een bijpassend cadeautje. Het heeft 52 luikjes, dus voor elke week 1. Niet gewonnen? Hier scoor je ‘m zelf: www.gelukjesdag.nl.

Prijs 3: 3x een waarde cheque van terStal t.w.v. €150,- per stuk

Shopliefhebbers opgelet! We mogen maar liefst 3 cheques t.w.v €150,- weggeven die je kunt besteden bij terStal. terStal is een modeketen met ruim 220 winkels verspreid door heel Nederland, dikke kans dat er dus één bij jou in de buurt zit. In de kledingwinkel vind je een collectie dames-, heren- en kinderkleding en een ruim assortiment ondergoed, sokken, nachtmode en accessoires. Dat allemaal voor aantrekkelijke prijsjes, dus die bon komt wel op!

Niet gewonnen? Niet getreurd! Want op de cover van Libelle 50, die ligt 21 november in de winkel, komt een coverpas waarmee je 20% korting krijgt op de volledige collectie van 18 november t/m 15 december in de winkel en online.

Prijs 4: 1x dekbedovertrekset Bright Lights van Vandyck t.w.v. €139,95

In de komende donkere maanden is het lekker om extra lang in je bed te blijven liggen, niet waar? Dat doe je natuurlijk het liefst onder een mooi dekbedovertrek. Daarom geven wij een dekbedovertrekset van Vandyck weg (240 x 200/220 + kussenslopen van 60 x 70). Het merk staat voor kwalitatief hoogwaardige bed-en badgoedproducten gemaakt van natuurlijke materialen en altijd met een mooi design. Dit dekbedovertrek is gemaakt van 100% katoensatijn waardoor het heerlijk zacht en soepel aanvoelt. Wedden dat je direct je bed in wilt duiken?

Prijs 5: 3x 2 vrijkaarten voor de bioscoopfilm The Goldfinch + The Goldfinch pakket

Wil je weer eens een mooie film bewonderen op het grote doek? Dat kan tijdens The Goldfinch. Het is een verfilming van de wereldwijde bestseller van Donna Tartt. Theodore “Theo” Decker was 13 jaar oud toen zijn moeder werd gedood bij een bomaanslag in het Metropolitan Museum of Art. Deze tragedie verandert zijn leven en is de aanzet tot een meeslepende reis vol verdriet en schuld, zelfontdekking en verlossing, en zelfs liefde. Tijdens dit alles klampt hij zich vast aan een aandenken aan die vreselijke dag, één tastbaar stukje hoop… een schilderij van een klein vogeltje geketend aan zijn stok: het Puttertje.

Wij geven 3x vrijkaarten voor deze film weg mét een The Goldfinch pakket met daarin: een termoskan, een portomonnee en een rugzak. Speciaal voor jou en je vriendin, dochter, moeder… of iemand anders.

Prijs 6: Verrassingsreis voor 2 personen met de trein aangeboden door Sprs.me

We mogen ook verrassingsreis voor twee weggeven van Surprise Me. Het leuke aan deze reis, is dat je niet weet waar de reis naar toe gaat. Het enige dat je weet is dat je met de trein op pad gaat. Bestemming: onbekend!

Prijs 7: Haakpakket voor een warme deken, ontworpen door A3elle t.w.v. €49,95

Ten slotte geven we een leuk haakpakket weg waarmee je je eigen deken kan haken. Door het gebruik van 3 draden en haaknaald 12 mm is het resultaat een dikke, warme en toch luchtige, niet te zware deken. Het patroon is simpel en haakt snel weg, je doet er ongeveer 9 uur over. Door de afmeting van ca. 130 x 180 cm is het een heerlijke deken voor de frisse zomeravonden, maar ook voor de winterse koude avonden op de bank of op bed.

