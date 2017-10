6 november: Libelle Nieuwscafé Live! Zien we je daar?

Sterke vrouwen die hun energie inzetten voor resultaat. Dat zijn Libelle sterren. Tien weken lang heeft Libelle hen in het zonnetje gezet en heeft u kunnen stemmen op wie volgens u de Libelle Ster van 2017 moet worden. Maandag 6 november is het zover: Katja Schuurman reikt de titel uit! En jij kunt daarbij zijn.

UITREIKING LIBELLE STER 2017

Tijdens: het Libelle Nieuwscafé

Waar: Café Dudok, Hofweg 1a, 2511 AA Den Haag

Wanneer: maandag 6 november van 12.00-14.00 uur. Inloop 11.30 uur.

Presentatie: Ebru Umar

Muziek: Karsu Dönmez

Kosten: gratis, inclusief koffie en appeltaart

Aanwezig zijn:

Katja Schuurman zal de Libelle Ster uitreiken.

Lodewijk Asscher (PvdA), die aan de tand wordt gevoeld door Ebru Umar én door jou, want het publiek mag ook vragen stellen.

Wil jij erbij zijn?

Meld je dan nu aan! Dit doe je door vóór 26 oktober je naam en geboortedatum te mailen naar nieuwscafe@libelle.nl. Uiterlijk woensdag 30 oktober krijg je een mail of er plek voor je is. Reageer snel, want het aantal plaatsen is beperkt.

De koffie en appeltaart staan klaar!