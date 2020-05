Zo houdt het koningspaar voldoende afstand tijdens werkbezoeken

Koning Willem-Alexander en koningin Màxima doen geregeld werkbezoeken. Momenteel zijn het er wegens het heersende coronavirus een stuk minder. Maar áls ze een publiekelijk optreden maken gaat dit normaliter gepaard met veel drukte. Hoe houdt het koningspaar nu voldoende afstand tijdens werkbezoeken?

Het blijkt een lastige uitdaging te zijn.

De afgelopen dagen bleek dat het koningspaar zélf weinig moeite heeft met afstand houden. Wanneer ze een werkbezoek doen, zijn er duidelijke afspraken gemaakt met hun gesprekspartners, waardoor het gemakkelijk is om de verplichte anderhalve meter aan te houden. Ook een hand geven wordt (nog) niet gedaan. Van koning Willem-Alexander mag deze situatie echter niet ‘het nieuwe normaal’ worden genoemd, maar slechts het ‘tijdelijke normaal’.

Lastig

Het probleem bijkt hem te zitten in de tijd ná de werkafspraak, wanneer het koningspaar of slechts één van hen naar buiten komt, meldt Vorsten. Want waar onze koning of koningin gaat, gaan heel veel geïnteresseerden, fans, journalisten en nieuwsgierigen, die dichtbij willen komen om een foto te maken. En dat maakt het een stuk lastiger om voldoende afstand te houden.

Dilemma

Dit gaat gepaard met een dilemma. Want wanneer de bezoeken van tevoren aangekondigd worden zoals normaal gesproken altijd gedaan wordt, is het vanzelfsprekend dat er pers en publiek op af komt. En dat is in deze tijd niet handig. Maar werkbezoeken stilhouden is ook geen optie, gezien dat voor onzichtbaarheid van het koningshuis zou kunnen zorgen. Hoe de komende periode er voor het koningspaar uit zal gaan zien, is dan ook nog afwachten. Maar een uitdaging gaat het voor hen zeker worden, zo meldt Vorsten.



Bron: Vorsten. Beeld: Brunopress