Lig je ’s nachts veel te woelen? En heb je ’s ochtends steeds rug- en nekpijn als je wakker wordt? Dan vraag je je misschien af of dat iets met je kussen te maken heeft. Wat is eigenlijk beter: met óf zonder hoofdkussen slapen?

We vroegen het aan fysiotherapeute Steffie Schoenmakers.

Kussens zijn niet alleen zachte hoopjes die je bed er gezellig uit laten zien. Het heeft een paar belangrijke taken. “Een goed hoofdkussen zorgt voor de ondersteuning van je nek, maar ook je rug, schouders en hoofd”, legt Schoenmakers uit. Als je op een plat oppervlak ligt, zoals je bed, kan een kussen helpen de natuurlijk ronding van je nek te ondersteunen. Het zorgt ervoor dat je comfortabel ligt. En dat is best belangrijk, aangezien je er meerdere uren achter elkaar doorbrengt. “Maar het type kussen hangt af van je slaaphouding.”

Vooral voor zijslapers is het volgens de fysiotherapeute belangrijk om mét hoofdkussen te slapen. “Als je naar een liggend persoon kijkt, zijn de schouders veel breder dan het hoofd”, zegt ze. “Het hoofdkussen is dan van belang om de ruimte tussen je nek en het matras op te vullen. Dit geldt eigenlijk ook voor het slapen op de rug, alleen is deze ruimte dan wat kleiner.” Door je hoofd in beide gevallen op een verhoging te leggen, vul je de ruimte en kun je zowel je nek als schouders ontspannen.

Zonder kussen

“De enige slaaphouding waarbij een hoofdkussen juist negatief kan werken, is wanneer je op je buik slaapt. Wanneer je dan op een kussen slaapt, ligt je hoofd in een onnatuurlijke houding. Zeker bij een dik kussen.” Dit kan die nek- of rugpijn veroorzaken. In dat geval kun je het beste zonder kussen slapen. Maar het slapen op je buik heeft verder geen voordelen. “Het is de meest onnatuurlijke houding voor de gehele rug.” Er komt zo meer spanning op je spieren en gewrichten te staan, wat kan leiden tot pijn in je nek en rug. Op je buik slapen met een kussen is helemaal funest omdat het voor nog meer spanning op de nek zorgt.

Slaap lekker: vanaf nu lig je nooit meer op een plat hoofdkussen.

Beeld: Getty Images