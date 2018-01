Zó zag Meghan Markle eruit toen ze 15 jaar was

Actrice Meghan Markle, de verloofde van prins Harry, was zo’n 21 jaar geleden op vakantie in Engeland.

En, hoe leuk, laat ze daar nou nét een gezellig kiekje hebben gemaakt, recht voor Buckingham Palace. Vandaag de dag een bijzondere foto, want ze had op dat specifieke moment natuurlijk nooit gedacht dat ze 21 jaar later de verloofde van een prins zou zijn.

Voorbestemd

Op de betreffende foto, gedeeld via Twitter, zien we Meghan voor Buckingham Palace. Wij vragen ons stiekem af: zou het voorbestemd zijn dat ze gaat trouwen met prins Harry? Helaas zullen we het nooit zeker weten, maar een mooie gedachte is het wel.

Here’s Meghan Markle outside Buckingham Palace at the age of 15. pic.twitter.com/RabwS07YD2 — Prince Harry And Meghan (@PHarry_Meghan) 29 november 2017

Bron: Twitter. Beeld: ANP