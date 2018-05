Moeder (27) redt haar ongeboren kindje door 7 liter water per dag te drinken

De Engelse Cally Hibbert (27) was pas 18 weken zwanger toen haar vliezen al braken. De baby zou het niet overleven, werd haar verteld. Cally had te veel vocht verloren. Maar de zwangerschap beëindigen kon ze niet. Om haar zoontje te redden dronk ze daarom 7 liter water per dag.

Tien weken later werd haar zoontje Leo geboren. Hij woog slechts 730 gram.

Beëindigen

Toen Cally 18 weken zwanger was, brak haar water. Ze werd opgenomen in het ziekenhuis, alleen kwam de bevalling maar niet op gang. Artsen adviseerde haar toen de zwangerschap te beëindigen. Door het verloren vocht zou de baby het waarschijnlijk niet overleven. Maar tien procent van de baby’s overleeft zo’n situatie.

Liters

“Maar ik kon de zwangerschap niet beëindigen terwijl zijn hartje nog klopte”, vertelt Cally. “Daarom begon ik wanhopig zelf op onderzoek uit te gaan.” Ze kwam een verhaal tegen waarin stond dat als ze zeven liter water per dag zou drinken, ze haar ongeboren zoontje misschien zou kunnen reden. Met toestemming van de dokters is Cally is ze begonnen met het drinken van liters water. Het was niet gemakkelijk om zoveel te drinken, maar ze moest het proberen voor de baby. “Dus ik bleef drinken.”

Vechtertje

Toen Cally de 28 weken haalde, begonnen de weeën op gang te komen. Leo werd geboren op 16 juli 2016. In eerste instantie had hij beademing nodig omdat hij nergens op reageerde, maar het was een vechtertje en ook dit overleefde hij. “Leo is onze waterbaby. Ik weet zeker dat het water dat ik gedronken heb, hem gered heeft en hem geholpen heeft te overleven totdat hij sterk genoeg was om geboren te worden.” Het verbaast Cally wel dat de dokters zou snel opgaven. Ze zeiden dat er niets was wat ze kon doen, terwijl uiteindelijk zoiets simpels als dit zijn leven heeft gered.

Meerdere miskramen

Als Leo het niet zou overleven, zou dit de vijfde miskraam zijn voor Cally en haar vriend Jason. Nadat hun oudste zoontje Oliver (9) en dochter Holly (5) waren geboren, heeft het stel al vier mislukte zwangerschappen gehad. Tijdens de zwangerschap van Leo verloor Cally veel bloed, waardoor ze al bang was voor een vijfde miskraam. Gelukkig stopte het bloeden, maar twee weken later belandde ze alsnog in het ziekenhuis toen haar vliezen braken. “Jason en ik hielden elkaar vast en huilden. Het was vreselijk om te beseffen dat onze baby er binnenkort niet meer zou zijn. Zeker omdat ik hem nog voelde bewegen. Maar hij was te klein om de bevalling te overleven. Het werd een miskraam genoemd, maar zo voelde het niet voor mij.”

Gelukkig is alles goed gekomen en wordt Leo alweer bijna twee. Naast zijn verjaardag hebben ze nog iets anders te vieren: Leo is eindelijk volledig gezond verklaard. En daar is mama Cally trots op: “Alle moeders denken natuurlijk dat hun kind een wonder is, maar Leo is dat echt.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Daily Telegraph. Beeld: Facebook