Waarom een maand geen alcohol drinken een héél goed idee is

Na de uitbundige decembermaand zeggen we veelal het volgende: “Ik ga nu écht een tijdje niet drinken”.

Hoe vaak roepen we dit niet gedurende het jaar? En hoe vaak lukt het om een week, of zelfs meerdere weken, geen alcohol te drinken? Vooral in januari plannen veel mensen een alcoholloze periode. Na alle gezellige feestjes, borrels en diners in december zijn we gemotiveerd om een maandje de fles te laten staan.

Dry January

Het fenomeen van een januari zonder alcohol is over komen waaien uit Engeland; Dry January genoemd. In Nederland gaat op 14 februari ‘IkPas’ van start, een initiatief geïnspireerd op Dry January, dat mensen aanspoort om een maand lang geen alcohol te drinken. Hier hebben zich nu bijna 1.500 mensen voor aangemeld.