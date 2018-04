Dit parfum vinden mannen het lekkerst volgens hun sterrenbeeld

Natuurlijk draag je een luchtje vooral omdat je ‘m zelf lekker vindt. Maar af en toe kan het geen kwaad om aan je (toekomstige) partner te denken. Welk parfum ruikt hij graag bij je? De sterren geven het prijs!

Uitgebreid onderzoek van een Brits badmerk leverde de volgende resultaten op.

Ram (21 maart – 19 april)

De roekeloze Ram houdt van warme kruidige luchtjes met zoete noten, zoals Black Orchid van Tom Ford.

Stier (20 april – 20 mei)

De gevoelige Stier zit vol aardse energie en houdt daarom van houtige en poederige geuren. Probeer Vol de Nuit van Guerlain eens om hem te verleiden.

Tweelingen (21 mei – 20 juni)

Als persoonlijkheid is hij misschien luchtig en vluchtig, de Tweelingen houdt wel van een parfum dat blijft hangen. Bijvoorbeeld Illicit, van Jimmy Choo.

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Als gevoelige romanticus krijgt de Kreeft weke knietjes van een bloemige en kruidige eau de toilette. We noemen een J’adore van Dior.

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

De Leeuw mag dan wel graag voorop lopen en zichzelf laten zien, qua luchtjes kiest hij voor een variant die hij bij wijze van spreken op kan eten, zó zoet. Black Opium van Yves Saint Laurent is er het perfecte parfum voor.

Maagd (23 augustus – 22 september)

Nuchtere Maagd laat zich graag verleiden door een bloemig en muskachtig luchtje. Neerlands trots Viktor&Rolf hebben Flower Bomb misschien wel speciaal voor hem ontworpen.

Weegschaal (23 september – 22 oktober)

De Weegschaal ziet zijn eigen innerlijke energie graag terug in jou. Ruik je naar citrusvruchten en de Oriënt? Dan zit je wel snor. Vraag in de parfumerie om Coco Mademoiselle van Chanel.

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

Een man van extremen, humeurig en gepassioneerd tegelijkertijd. Jouw bloemige, oosterse geurtje is daar de perfecte tegenhanger voor. The One, van Dolce & Gabbana.

Boogschutter (22 november – 21 december)

Optimistisch en gesteld op zijn vrijheid. Vang dat in je parfum en de Boogschutter ligt aan je voeten. Spuit Olympea van Paco Rabanne achter je oren en in je decolleté voor het optimale effect.

Steenbok (22 december – 19 januari)

Met zijn stabiele persoonlijkheid houdt de Steenbok van vertrouwde geurtjes, zoals de vanille en het hout in Manifesto van Yves Saint Laurent.

Waterman (20 januari – 18 februari)

Intelligent en altruïstisch. En een liefhebber van de natuur, vandaar zijn voorkeur voor ‘groene’, lichte, zoutige luchtjes. Chance van Chanel is een goede optie.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Oh oh, de Vissen. Emotioneel als hij is, houdt hij ervan als je naar amber en witte bloemen ruikt. Zoals in Alien van Thierry Mugler.

Help de liefde een handje met het juiste luchtje!

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock