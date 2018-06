Is ze het echt? We herkennen Patty Brard bijna niet

Eerder dit jaar onderging Patty Brard een maagverkleining, waardoor ze nu, maanden later, kilo’s minder met zich meesleept.

En ze is serieus onherkenbaar. “Ze lijkt wel een tiener!”, klinkt hier op de redactie. Komt natuurlijk ook door die leuke outfit, wij willen ook gelijk zo’n mooi jurkje met van die stoere laarsjes aan.

Dat terzijde. Patty stráált, het is duidelijk dat de presentatrice lekkerder in haar vel zit nu ze maar liefst 22 kilo is afgevallen.

Even ter vergelijking, zo zag Patty Brard er een tijd terug uit:

Óók prachtig, laten we dat vooropstellen.

Beeld: Instagram, ANP.