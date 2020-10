Rutte: “Alle scenario’s liggen op tafel, ook een volledige lockdown”

Het was al bekend dat er geen grote persconferentie dinsdagavond ging plaatsvinden, maar er zijn wel een aantal scenario’s voor de toekomst besproken. “Het is te vroeg om de rem te trappen.”

De cijfers blijven oplopen, dus er werd veel gespeculeerd over een avondklok of een volledige lockdown. Toch komen er momenteel geen nieuwe maatregelen bij. Volgens Rutte is het te vroeg om conclusies over het effect van de gedeeltelijke lockdown te trekken. Volgende week komt er een nieuwe persconferentie, tenzij de cijfers ineens omhoog schieten. Dan zullen eerder nieuwe maatregelen worden aangekondigd. “Het is te vroeg om de rem te trappen.”

