Ruud over breuk met Olcay: “Het was het leerzaamste uit mijn leven”

Ruud de Wild en Olcay Gulsen zijn op dit moment hartstikke gelukkig met elkaar, maar ook zij hebben mindere tijden gekend. Zo ging het stel vorig jaar nog even uit elkaar.

Van die korte relatiebreuk heeft Ruud veel geleerd. Hij noemt het zelfs de leerzaamste ervaring van zijn leven. Dat vertelt hij in een interview met &C.

Ego aan de kant zetten

Ruud en Olcay gingen vorig jaar kort uit elkaar omdat Olcay behoefte had aan ruimte om te rouwen om de dood van haar ex-geliefde James Harris. Dit vond Ruud erg frustrerend, want het leek voor hem alsof hij niet meer bestond voor zijn vriendin. Uiteindelijk kon hij Olcay heel goed begrijpen. “Het was misschien wel het leerzaamste uit mijn leven”, vertelt hij. “Soms moet je je ego aan de kant zetten en er gewoon voor ­iemand zijn.”

Uithuilen

Olcay wilde Ruud vooral niet lastigvallen met haar verdriet, maar daardoor duwde ze hem juist weg. Het stel besloot uit elkaar te gaan. Ook Olcay geeft toe veel van de korte breuk geleerd te hebben. “Als ik er nu op terugkijk, had ik dingen wel anders gedaan. Dan was ik misschien wel bij jou komen uithuilen”, zegt ze tegen Ruud. Hoewel ze allebei dachten dat de breuk definitief was, kwamen ze toch weer samen. Inmiddels is het stel gelukkiger dan ooit.

