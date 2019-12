Libelle Legt Uit: is sporten voor het slapengaan slecht voor je nachtrust?

Er wordt dikwijls gezegd dat sporten voor het slapengaan een negatieve uitwerking op je nachtrust heeft. Maar is dit eigenlijk wel zo? Libelle ging op onderzoek uit en stuitte op het verrassende antwoord. Het blijkt namelijk precies andersom te zijn.

Dit wijst recent onderzoek van Zweedse bodem uit.

Onderzoek

Maar liefst 23 Zweedse bewegingswetenschappers analyseerden de resultaten van eerder onderzoek over de invloed van sporten voor het slapengaan op je nachtrust. Verondersteld werd dat het onderzoek zou uitwijzen dat het inderdaad niet goed voor je nachtrust is, maar het tegendeel bleek waar te zijn.

Diepe slaap

De proefpersonen bleken namelijk helemaal niet langer de tijd nodig te hebben om in slaap te vallen, wanneer ze in de avond nog gesport hadden. Integendeel, het bleek juist dat de diepe slaapfase van de betreffende participanten in tijd toenam. En dat is niet mis, want tijdens de diepe slaap herstelt je lichaam en worden energieniveaus aangevuld.

Kanttekening

Wanneer de proefpersonen echter zeer intensief trainen en binnen een uur na de training gingen slapen, werd er wél een negatief effect op de slaap geconstateerd. Aangezien de hersteltijd op die manier te kort was, was de hartslag nog te verhoogd om rustig te kunnen slapen. Maar wanneer er een iets langere periode tussen het sporten en het slapen zit, kan het dus écht geen kwaad.

