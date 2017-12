Dit worden dé sporttrends van 2018 (zet je maar schrap)

Wordt het tijd om je sportroutine nieuw leven in te blazen? Of ben je helemaal tevreden met je wekelijkse bodyshape klasje?

Iedereen die wel wat nieuwe inspiratie op sportgebied kan gebruiken, kan z’n hart ophalen in het nieuwe jaar. Wij lichten de belangrijkste trends uit. Lees je mee? En daarna natuurlijk wél van die bank afkomen.

1. HIIT training (ofwel: High Intensity Interval Training)

In 2017 gingen we al massaal aan de HIIT, en die trend zet nog even door. Een HIIT training bestaat uit korte intervallen die je training extra effectief zouden maken. De libelle redactie weet dat de training net zo pittig is als ‘ie klinkt. Een workout voor bikkels.

2. Trainen met je eigen lichaamsgewicht

Het is de oudste manier van trainen maar dit jaar wordt ’t hip (want sportscholen stoppen dit type training massaal in een nieuw jasje). En: het is nog makkelijk ook, want je hebt niets meer dan je eigen lichaam nodig!

3. Yoga

Yoga wint al jaren aan populariteit en dat blijft nog even zo. Van hatha yoga tot vinyasa yoga en van acro yoga tot bikram yoga: we yoga-en ons óók in 2018 helemaal suf. Thuis én in de yogaschool.

4. Trainen met ‘wearables’

Deze trend lijkt tegenovergesteld aan sporttrend nummer 2. We gebruiken steeds vaker slimme technologie om onze fysieke inspanningen te meten. Van GPS en hartslagmeters tot de meest hightech sporthorloges: ze lijken ons de motivatie te geven om dóór te gaan. En geef toe: wat is er meer motiverend dan zien hoeveel kilometers je in de benen hebt of hoeveel calorieën er al verbrandt zijn?

5. Krachttraining

Dit type training blijft onverminderd populair. Niet zo gek, want we schreven al eerder hoé belangrijk het is om je spieren op deze manier te trainen. De tijd dat we dachten dat krachttraining vooral voor mannen is, is allang voorbij.

6. Groepstraining

Samen sporten is leuker, gezelliger én het motiveert. Trainen in groepjes wordt dan ook een van dé trends van 2018. Of je dat nu doet in de vorm van een spinningles, boksles of met een crossfit clubje: het gaat om het samen sporten, met een docent die je aanmoedigt.