Dit zegt jouw sterrenbeeld over je persoonlijke financiën

Heb je een gat in je hand? Of ben je juist een ster in sparen? Jouw sterrenbeeld zegt meer over je persoonlijke financiën dan je denkt.

Stier

De Stier geeft niet zoveel om geld. Geld maakt volgens haar namelijk niet gelukkig. Je kunt makkelijk rondkomen, maar dit is niet omdat je bakken met geld verdient. Dit komt doordat je maar weinig nodig hebt. Het enige waar jij echt om geeft zijn je familie en vrienden.

Tweelingen

Jij neemt beslissingen zonder erbij na te denken. Dit kan soms verkeerd uitvallen, aangezien je regelmatig thuis komt met nutteloze spullen. Probeer voortaan goed na te denken of je het product ook echt nodig hebt. Overleg eventueel met je partner of een goede vriendin.

Kreeft

De Kreeft let erg goed op haar geld. Je hebt er hard voor gewerkt, dus je bent er zuinig op. Grote bedragen geef je dan ook niet snel uit, tenzij het echt noodzakelijk is. De kreeft gaat voor kwaliteit, in plaats van kwantiteit, want volgens jou is goedkoop duurkoop.

Leeuw

Je bent een echte carrièretijger, al noemen de sterren je een leeuw. Vroeger was de vrouw de huismoeder en zorgde de man voor het inkomen, maar daar geloof jij allang niet meer in. Je bent een sterke vrouw die goed voor zichzelf kan zorgen op financieel gebied.

Maagd

Jij houdt van sparen. Je wilt voorkomen dat je ooit in de problemen komt, dus van jongs af aan heb jij leren sparen. Dat geld komt later vast en zeker van pas, maar één tip: geniet van het leven, voor je het weet is het voorbij.

Weegschaal

De weegschaal heeft totaal geen controle over haar geld. Ze heeft werkelijk geen idee wat er binnenkomt en wat eruit gaat. Het enige wat ze weet, is dat ze redelijk rond kan komen, anders had ze het vast al gemerkt. Ze heeft gewoon geen zin om zich daar druk over te maken. Als de Weegschaal iets wil hebben, dan koopt ze het gewoon.

Schorpioen

Jij vindt het verschrikkelijk om over geld te praten. Dat is volgens de Schorpioen té persoonlijk. Niemand hoeft toch te weten wat jij precies verdient? Dat betekent niet dat je er niet veel mee bezig bent. Je bent iemand die risico durft te nemen en dus ook geld durft te beleggen. Of het veel oplevert? Dat zeg je liever niet.

Boogschutter

De Boogschutter heeft echt een gat in haar handen. Na ontvangst is haar salaris binnen no-time alweer op. Soms geef je het zelfs uit, voordat je het überhaupt in handen hebt. Je bent niet goed in het maken van keuzes, waardoor je als je twijfelt, allebei de bloesjes maar meeneemt. Oeps…

Steenbok

Volgens de Steenbok maakt geld wel degelijk gelukkig. Wie wil er nu niet lekker op vakantie of een nieuwe auto? Daar vrolijk je sowieso van op. Al ben je wel van mening dat je daar dan ook zelf hard voor moet werken. Het is niet de bedoeling dat je gaat schooien bij een ander.

Waterman

Net als de Stier geeft ook de Waterman niet veel om geld. Omdat je niet goed weet wat je ermee moet, geef je het voornamelijk uit aan goede doelen. Hartstikke lief natuurlijk, maar blijf wel aan jezelf denken.

Vissen

De Vissen moet altijd geld lenen van vrienden. Als je alles bij elkaar optelt, ben je hen nog een flink bedrag verschuldigd. Niet heel handig. Stop hier toch mee en schaf een huishoudboekje aan. Zo kun je alles precies bijhouden en zien wat er binnenkomt en wat eruit gaat.



Ram

De Ram is een echte koopjesjager. Je gaat door tot het bittere eind om een goede deal te scoren. Het maakt niet uit of je het product ook daadwerkelijk nodig hebt, als je ‘m maar voor de helft van de prijs mag meenemen. Let wel op dat het niet uit de hand loopt.

Bron: PureWow. Beeld: iStock