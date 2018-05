Deze 16 subtiele symptomen van MS mag je nooit negeren

In Nederland lijden ongeveer 16.000 mensen aan Multiple Sclerose (MS). Dit is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel, oftewel je hersenen, ruggenmerg en oogzenuwen. Dit zijn een paar subtiele symptomen waaraan je MS in een vroeg stadium kunt herkennen.

Het hoeft uiteraard niet te betekenen dat als je één van deze symptomen bij jezelf herkent, je ook daadwerkelijk MS hebt. Maar als je twijfelt, kun je wel het beste even contact opnemen met je arts.

1. Slecht zicht

Visuele problemen zijn een van de meest voorkomende symptomen van MS. Sommige MS-patiënten hebben wazig zich in één of beide ogen. Andere patiënten zien dubbel.

2. Tintelingen en gevoelloosheid

De ziekte MS heeft invloed op de zenuwen in je hersenen en het ruggenmerg. Hierdoor raakt het “berichtencentrum” van je lichaam in de war en kan het tegenstrijdige signalen doorgeven. Soms worden er zelfs helemaal geen signalen verzonden, wat resulteert in gevoelloosheid met name in je gezicht, armen, benen en vingers.

3. Pijn en spasmen

Chronische pijn en onvrijwillige spierspasmen komen ook veel voor bij Multiple Sclerose. Deze ziekte zorgt ervoor dat je spieren verzwakken, waardoor ze niet altijd doen wat je zou willen.

4. Vermoeidheid

Onverklaarbare vermoeidheid en zwakte treden op wanneer zenuwen in de wervelkolom achteruitgaan. Meestal verschijnt de vermoeidheid plotseling en duurt weken voordat het weer weggaat. De zwakte is in het begin het meest merkbaar in de benen.

5. Evenwichtsproblemen en duizeligheid

Duizeligheid en problemen met coördinatie en evenwicht kunnen de mobiliteit van iemand met MS verminderen. Je huisarts kan je hiernaar verwijzen als er problemen zijn met je manier van lopen. Mensen met MS voelen zich vaak licht in hun hoofd en zijn vaak duizelig, alsof hun omgeving ronddraait.

6. Blaas- en darmstoornis

Een disfunctionele blaas is een symptoom dat voorkomt bij maar liefst 80 procent van de mensen met MS. Dit kan onder meer betekenen dat je vaak moet plassen of dat je alleen het gevoel hebt dat je moet plassen. Maar het kan ook zo zijn dat je je plas niet lang op kunt houden.

7. Seksuele disfunctie

Bij mensen met MS kunnen seksuele problemen optreden als minder zin in seks en pijn. Bovendien komen ook erectie- en orgasmeproblemen voor. Dit komt doordat het centrale zenuwstelsel aan het aftakelen is.

8. Cognitieve problemen

Ongeveer de helft van de mensen met MS ontwikkelt een probleem met hun cognitieve functie. Voorbeelden hiervan zijn: geheugenproblemen, kortere aandachtspanne, taalproblemen, moeite om georganiseerd te blijven, depressie of andere emotionele gezondheidsproblemen.

9. Verandering in emotionele gezondheid

Depressie komt vaak voor bij mensen met MS. De stress die bij deze ziekte komt kijken, kan zorgen voor prikkelbaarheid of stemmingswisselingen. Daarnaast is het mogelijk dat je de emoties huilen en lachen niet meer kan beheersen.

10. Andere symptomen

Niet iedereen met MS zal dezelfde symptomen hebben. Ook kunnen diverse symptomen de ene dag heftiger zijn dan de andere dag. Maar er zijn nog meer symptomen waarvan MS de oorzaak kan zijn:

Gehoorverlies

Aanvallen

Oncontroleerbaar trillen/schudden

Ademhalingsproblemen

Spraakgebrek

Problemen met slikken

Zoals al eerder is verteld: ga bij twijfel altijd even langs de huisarts. Die kan je vast en zeker verder helpen.

Bekijk ook deze video: Prachtig! Moeder met MS uit rolstoel getild voor huwelijksdans met zoon:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Healthline. Beeld: iStock