Surprise: je kent de Rijdende Rechter al veel langer dan je dacht

De Rijdende Rechter kennen we allemaal wel van de (soms hilarische) burenruzies. John Reid, één van de rechters die in het programma bindende uitspraken doet, is echter ook bekend om iets héél anders…

Samen met Bastiaan Geleijnse en Jean-Marc van Tol bedacht hij namelijk in 1994 de populaire strip Fokke & Sukke. De mannen ontmoetten elkaar bij hun studentendispuut en verzonnen toen op verzoek van studentenblad Propria Cures een kerststrip met de twee personages in de hoofdpersoon. Sinds 1999 verschijnen de bekende vogel en kanarie ook in NRC Handelsblad.

Bekend clubje

Mede-bedenker Van Tol is ook geen onbekende voor het grote publiek. Zo presenteerde hij in 2011 het programma Beeldmateriaal en deed hij afgelopen editie mee met Wie Is De Mol.

Feestelijke overname

En… er valt wat te vieren voor de twee vogels! Omdat de strip dit jaar 25 jaar bestaat, namen Rijdende Rechter John Reid en de andere bedenkers vandaag de redactie van het NRC over. Dat leverde een krant op zonder foto’s, mét 52 tekeningen.

Bron: NOS. Beeld: ANP.