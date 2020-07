Televisiekijkende arts ontdekt veel te grote schildklier bij Marije bij ‘Jinek’

“Als je nú een kop koffie zou kunnen drinken in Parijs, met wie zou je daar dan willen zitten?” Erika kijkt dwars door me heen. Sinds een paar weken heb ik iedere woensdagochtend therapie en deze vrouw is een ware held. Met een leugentje kom ik bij haar niet weg, dat is me allang duidelijk. “Met hem. De Kapitein, ja.”

Haar linkerwenkbrauw verspringt ervan. “En dan?” “Ach, ik weet het ook niet. Ik wil gewoon bij hem zijn. Naast hem zitten.” Erika zit kaarsrecht in haar stoel. Ze heeft lieve ogen. Een tutje om te zien, zeker tien jaar ouder dan ik. Toch zou z