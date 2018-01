Zo ziet Terror Jaap uit 'De Gouden Kooi' er nu uit

Herken je deze man nog? Jaap Amesz, beter bekend als Terror Jaap uit realityprogramma De Gouden Kooi?

Terror Jaap won het programma en mocht daardoor ruim 1,3 miljoen euro op zijn bankrekening bijschrijven. Lang kon hij niet van zijn prijzengeld genieten: Terror Jaap verloor al zijn geld toen de DSB Bank failliet ging.

De Gouden Kooi

Jaap Amesz kreeg zijn naam Terror Jaap om zijn treitergedrag in De Gouden Kooi. Zelfs de kijker zette hij voor schut, toen hij in de finaleweek opriep om op hem te stemmen, omdat hij de helft van het geldbedrag zou doneren aan een goed doel. Het doel zou hij vervolgens bij winst bekendmaken. Gesproken werd toen over Stichting AAP, maar uiteindelijk bleek het te gaan om Stichting Jaap, ofwel: Jaap zelf. Ai.

Schnabbels

Na De Gouden Kooi dook Terror Jaap nog een aantal keer op in verschillende tv-programma’s, zoals De Nationale IQ Test in 2008 en Sterren Springen in 2012. Ook waagde Jaap zich nog kort aan een zangcarrière, maar die kwam niet echt van de grond.

Schaken

Waar Jaap wél in uitblinkt, is schaken. Dat werd al duidelijk in De Gouden Kooi, waar Jaap soms wel dagen achter het schaakbord te vinden was. Ook versloeg hij daar schaakgrootmeester Jan Merle, een hele prestatie.

Het schaken heeft Jaap dan ook nooit opgegeven. Afgelopen zomer nog won hij het Terrasschaaktoernooi in Arnhem en van die potjes schaak werden natuurlijk foto’s genomen. En daarom weten wij precies hoe Jaap er nu uitziet. En we zeggen eerlijk, hij lijkt geen spat veranderd, of wel? Terror Jaap zit links.

Jaap Amesz wint Terrasschaaktoernooi in Arnhem https://t.co/bAdaOXo9lt pic.twitter.com/4jfZBYemrf — Sport Arnhem (@dgsportarnhem) 9 juli 2017

Beeld: ANP, De Gelderlander, Erik Wille.