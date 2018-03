Aha, dus dát zijn die vlekken op de tafeltjes in de trein

Vraag jij je ook regelmatig af wat die gekke vlekken op de tafeltjes in de trein zijn? Blijken het gewoon vógeltjes te zijn. Ja, echt!

Ineens viel het ons op; de vlek veranderde langzaam maar zeker in de vorm van een vogeltje. Heb jij je ook altijd afgevraagd of die vlekken nou iets voorstelden of niet? Blijkbaar wel, want de vogeltjes zijn pure kunst.

Kunst om bij weg te dromen

Wist je dat de NS al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw de zitgedeelten en balkons met kunst versiert? Een woordvoerder van de NS: “Waardoor je geprikkeld wordt, waar je bij kunt wegdromen en waar je inspiratie uit krijgt”. Geinig feitje: Nederland is het enige land in Europa waar dat zo normaal is. We gaan vanaf nu écht bewuster kijken naar de kunst in de trein!

Op Twitter vragen mensen zich trouwens ook al járen af wat die rare vlekken op de tafeltjes zijn, kijk maar:

Vandaag is de dag dat ik erachter kwam dat die vreemde vlekken op treintafeltjes eigenlijk gewoon vogeltjes moeten voorstellen pic.twitter.com/ZuBCW9ka2T — Jeamie (@sjeamie) 17 september 2017

Die vlekken op de intercity klaptafeltjes zijn dus vogeltjes. pic.twitter.com/wOjxxGyguT — denniseelman👤 (@dennisetx) 25 maart 2016

Wie maakt toch al die vogeltjes op de tafeltjes in de trein? #durftevragen @ns_online pic.twitter.com/Mh21YrpL5U — Vakantaseren (@vakantaseren) 10 mei 2016

