Het vastendieet volgen? Lees eerst dit, want dokter past het dieet aan

Het vastendieet is een hype van jewelste. We zien steeds meer mensen die zich wagen aan het bijzondere dieet.

Hoe het werkt? Je mag vijf dagen lang alles eten waar je zin in hebt, om vervolgens twee dagen te ‘vasten’ (ofwel; vrouwen mogen maximaal 500 calorieën per dag, mannen 600).

Aangepast dieet

De Britse dokter en journalist Michael Mosley zette het dieet op de kaart als een populaire manier om gewicht te verliezen. Bijzonder: de dokter bracht onlangs naar buiten dat hij de richtlijnen van dieet iets heeft aangepast: op vastendagen mag je iets meer eten, op alle andere dagen juist iets minder.

Haalbaar

En da’s best bijzonder: wat hoe vaak worden dieetregels gewijzigd? Volgens Mosley is de sterkte van zijn dieet de haalbaarheid: “Je moet niet de hele tijd diëten. Het is makkelijker om te weerstaan aan de verleiding om iets ongezond te eten als je weet dat je het de dag erna wel mag.”

Meer calorieën, net zo veel gewicht verliezen

In plaats van 600 calorieën mogen zowel vrouwen als mannen nu zo’n 800 calorieën tot zich nemen. Wat de reden van de wijziging is? Mosley kreeg van zijn klanten en lezers terug dat 600 calorieën per dag echt onhaalbaar was (wij kunnen het ons wel voorstellen). Volgens Mosley verlies je met de nieuwe methode net zoveel gewicht als voorheen.

Hoe dat kan? Je mag niet meer compleet los op de niet-vastendagen. In plaats daarvan raadt de dokter ‘Mediterraans eten’ aan, ofwel: veel vis, groenten, noten, fruit, olijfolie en zelfs af en toe een glas wijn. Zoetigheden zijn uit den boze.

