Hartverscheurende video van Keaton krijgt déze vervelende wending door moeder

De video van de Amerikaanse Keaton Jones ging in rap tempo het hele internet over. In tranen vroeg de 11-jarige jongen aan de wereld waarom het leven hem zo zuur wordt gemaakt door pestkoppen.

Afgelopen vrijdag ging zijn plaatste de moeder van Keaton de video van het jongetje online (zie hieronder). De grootste sterren uit de sport- en filmwereld steunden de jongen via social media met opbeurende teksten.

Staartje

Helaas krijgt het verhaal nu een vervelend staartje, door Kimberly Jones, de moeder van Keaton. Naar eigen zeggen had Keaton haar gevráágd om de video online te plaatsen, in de hoop dat de pesterijen zouden ophouden. “Keaton vroeg me om dit te posten nadat ik hem opnieuw moest komen oppikken op school omdat hij niet durfde te blijven voor het middageten”, schreef ze bij de beelden.

Niet zuiver

Op Facebook postte de moeder van Keaton meerdere foto’s met de confederatievlag, iets wat in Amerika gevoelig ligt en als racistisch wordt beschouwd. Ook liet ze haar kinderen poseren met de vlag. Bovendien gebruikte ze haar zoontje om geld in te zamelen voor ‘GoFundMe’, een inzamelactie om kerstcadeautjes te kunnen kopen.