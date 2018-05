De vlag halfstok: hoe zit het nu precies?

Waarschijnlijk denk je er niet bij na als je vanavond netjes je vlag halfstok ophangt, maar wist je dat er heuse regels aan verbonden zijn? De opvallendste weetjes en feitjes uit het vlaggenprotocol. (En nee, voel je niet schuldig als je je niet overal aan houdt.)

Wat?

Een vlag die halfstok wordt opgehangen is een (nationale) vlag die tot ongeveer 2/3e van de hoogte wordt gehesen. Er hangt geen wimpel aan. De wimpel – overigens iets typisch Nederlands – wordt alleen opgehangen op Koningsdag en op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis.

Waarom?

Op 4 mei hangen aan veel huizen vlaggen halfstok uit blijk van eerbied en respect voor de doden. De ruimte die boven de vlag openblijft, zou staan voor de onzichtbare vlag voor de dood. Op schepen wordt een vlag halfmast gehangen. Niet alleen tijdens Dodenherdenking hangt de vlag halfstok: dat gebeurt ook bij het overlijden van een lid van het Koninklijk Huis en in bijzondere situaties, zoals na de mislukte aanslag op het Koninklijk Huis op Koninginnedag 2009.

Wanneer?

De vlag hangt tijdens Dodenherdenking in principe halfstok van 18.00 uur tot zonsondergang (vandaag om 21.13 uur). Zodra de vlag is neergehaald, dient-ie gestreken en opgeborgen te worden. Overigens mag de vlag blijven hangen míts die goed verlicht is – en dus de kleuren duidelijk te zien zijn. Gelukkig ben je niet strafbaar als je de regels overtreedt. Er bestaat niet zoals iets als een Vlaggenwet. (Hang dus gerust een vlag op als je zoon of dochter geslaagd is!).

Wie?

Voor burgers is het ophangen van een vlag geen verplichting. Overheidsgebouwen zijn wel verplicht een vlag uit te hangen. Wie de uitvinder is van de halfstok-vlag, is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is de traditie overgewaaid uit Engeland. Engelse schepen hesen in de 17e eeuw jaarlijks op 30 januari de vlag halfstok ter herinnering aan de dood van hun koning Karel I in 1649.

Hoe?

Een gehesen vlag mag de grond niet raken of het verkeer hinderen. Let er dus op dat je de goede lengte kiest. Er zijn geen voorschriften voor de afmeting. Wel is de verhouding lengte:breedte 3:2. De kleuren zijn helder vermiljoen, helder wit en kobaltblauw. Het is niet toegestaan versieringen op de vlag aan te brengen.

Bron: Rijksoverheid, Vlaggen.nl Beeld: iStock