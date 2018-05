2 voedingsmythes waarvan voedingsdeskundigen willen dat je ze vergeet

Door het snelle tempo van de voedingswereld weet je maar amper wat waar is en wat niet. Wij helpen je een handje. Deze twee voedingsmythes moet je volgens voedingsdeskundige Brigitte Zeitlin maar gewoon vergeten. Hier klopt namelijk helemaal niets van.

“Maaltijden overslaan helpt je om af te vallen”

Veel mensen geloven dat als ze de hele dag minder eten, ze uiteindelijk ook minder wegen. Maar dit is helemaal niet waar, zegt voedingsdeskundige Brigitte Zeitlin. “Dit plan werkt altijd averechts en leidt nooit tot een gezond gewichtverlies”, legt ze uit. Als je minder voedsel binnenkrijgt, gaat jouw lichaam minder hard werken om zo energie te besparen. Uiteindelijk verbrand je dus nog minder calorieën dan normaal.

“Bovendien ga je gegarandeerd bij de volgende maaltijd meer eten, omdat je uitgehongerd raakt”, zegt Brigitte. In plaats van maaltijden overslaan, kun je daarom beter iedere vier uur een combinatie van groenten, fruit, volle granen en magere eiwitten eten. Zo hou je je stofwisseling alert en bevorder je het gewichtsverlies.

“Vet is dikmakend”

Brigitte: “Zoveel mensen geloven dat de hoeveelheid vet in producten de belangrijkste boosdoener is voor gewichtstoename.” Terwijl in werkelijkheid vet je helemaal niet dik maakt. We hebben allemaal een bepaalde hoeveelheid vet in onze voeding nodig om vitaminen en mineralen te absorberen, energie te verhogen, ontstekingen te bestrijden en om de spierfunctie te ondersteunen. Vet kan hierbij helpen. “Zo kan vet je zelfs helpen met het bereiken van je doelen op het gebied van fitness. Ook kan het helpen om obstipatie te bestrijden.”

Maar het is wel belangrijk te onthouden dat niet alle vetten hetzelfde zijn. Er zijn gezonde vetten die het cholesterolgehalte verhogen en slechte vetten zoals transvetten die het tegenovergestelde doen. Maar kiezen voor vetvrije producten is nooit slim. Dan krijg je waarschijnlijk veel meer zout en suiker binnen, want zo vullen ze de weggelaten vetten op.

Bron: MyFitnessPal. Beeld: iStock