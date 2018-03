Wie is de Mol-blog: twee tegen één

Molloten, moltalk, het molboekje (?!), het deed Libelle’s Malin nooit wat. Dit seizoen is ze overstag gegaan en kijkt ze eindelijk naar ‘Wie is de Mol?’. Met deze week: het einde is nu echt in zicht.

In de finale-aflevering gaan Jan, Ruben en Olcay omhoog de bergen in. De eerste opdracht vindt plaats op een surrealistisch mooie plek: de Georgische sterrenwacht. Spoilers vanaf hier!

Nog twee opdrachten, nog twee keer de mogelijkheid om geld in de pot te brengen – of dat te voorkomen – en dan zit het avontuur erop. Dat weten de drie kandidaten, ze voelen het aan alles, maar bovenal voelt het goed voor ze dat ze de finale hebben gehaald.

Opdracht verpesten

De avond valt en wat is er leuker dan sterren kijken als het zo donker is? Op drie gebouwen bij de sterrenwacht is een Mol-sticker geplakt. In die gebouwen moeten de deelnemers met de aanwezige telescoop de maan vinden. Tja, wat kunnen we erover zeggen? De opdracht verloopt volgens het boekje. Het kan zijn dat Ruben heeft zitten mollen door expres allerlei gebouwen langs te gaan. Het kan ook zijn dat Jan heeft lopen klooien. Of misschien heeft Olcay wel haar best gedaan om íets aan de opdracht te verpesten.

Hoe het ook zij: ze vinden alle drie een telescoop en ook nog eens de maan, dus dat betekent duizend euro voor de pot. Wel schattig om nog even te vermelden is het feit dat Ruben en Jan he-le-maal blij waren dat ze met zo’n ding mochten pielen. ‘Dit is een soort jongensboek!’

En de pot staat op 15.250 euro, woei!

Als enige achteruit

Oké, mijn argument waarom Ruben dan maar de Mol is (in plaats van Simone, ik kan er nog steeds niet bij hoe DAT is misgegaan): hij rijdt weer als enige achteruit als ze met de auto naar een volgende plek gaan.

Op die plek krijgen ze allemaal een auto en mogen ze lekker cruisen. Grapje natuurlijk, binnen het uur moeten ze de route afleggen, de vragen goed beantwoorden, de puzzelstukken niet vergeten én daar samen uit opmaken waar 1500 euro verstopt ligt voor ze. Al snel dienen zich plenty situaties aan die bewijs leveren aan alle kijkers die Ruben verdenken. Want ja, de motorkap niet open krijgen? Je puzzelstukken laten liggen? YEAH RIGHT RUBEN.

Alhoewel, Olcay kan er ook wat van, die rijdt gewoon even een paaltje omver met een raar verhaal over gas geven met de handrem erop.

Hoogtepunten

Wellicht overbodig om te vermelden is dat het de drie niet lukt om op tijd de aanwijzingen te verzamelen en te ontcijferen. Ze mogen het dorpje Moliti (geen grap) links laten liggen en gaan direct door naar het laatste avondmaal als Mol-finalisten. En dat is een fijn moment om even terug te blikken op de hoogtepunten van Jan, Ruben en Olcay.

Voor Jan was dat het paragliden; Ruben vond de eerste aflevering fantastisch, toen ze erachter kwamen dat ze allemaal in een andere stad zaten. En Olcay, die vond het een aaneenschakeling van te gekke ervaringen (al was de car-aoke achteraf misschien wel het állerleukst).

Hoeveel heeft hij nou écht ingebracht?

En dan is het alweer de laatste dag en is het ieder voor zich. Op weg naar de laatste test kunnen de drie er nog voor kiezen om onderweg extra geld op te pikken óf oog in oog te komen met de Mol. Jeetje. Nou ja, jeetje. Niemand kiest die optie (HELAAS). Ruben en Jan pakken de 2500 euro nog wel mee, Olcay stapt direct door naar de test. Wie verdenkt wie ook alweer?

Jan weet het zeker: Ruben is de Mol. Hij brengt zelden geld in, zaait verwarring en is onhandig.

Olcay is het met hem eens, het is twee tegen één.

En Ruben? Die denkt toch dat Jan Lodewijk Versteegh de Mol is, want: hoeveel geld heeft Jan nou eigenlijk écht ingebracht?

Dan komen ze terug in het hotel en, hahaha, staat die gekke spelshow weer op. Bij Jan flikkerde het scherm, hm, zou dat nog iets te betekenen hebben? Art geeft een korte recap van de karakters van Olcay, Ruben en Jan en dan horen we wat we al hadden verwacht… Volgende week zaterdag wordt de uitslag live bekendgemaakt.

SPANNNNNNNNEND!

Beeld: Instagram Jan Versteegh