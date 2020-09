‘Wie is de mol?’-kijkers vallen massaal over dít stukje uit de aflevering

Wie is de mol?, aflevering twee. Het was weer razendspannend. De eerste streken werden uitgehaald en de eerste bondjes gesloten. Maar het gesprek dat daaraan vooraf gaat, daar worden de kijkers een beetje moe van.

Let op: dit artikel kan spoilers over de aflevering bevatten.

Bondje

Tijdens de tweede aflevering van Wie is de mol? zijn de kandidaten een beetje op stoom gekomen. In de opdrachten wordt lekker gesjoemeld en hier en daar ontstaan de eerste bondjes. Zo ook tussen Patrick Martens en Ellie Lust, die het goed met elkaar kunnen vinden. In de aflevering van zaterdagavond is te zien hoe de twee elkaar aftasten in een gesprek. Zo zenuwachtig als twee verliefde pubers die elkaar verkering vragen, staan de twee tegenover elkaar in de hoop een verbond te kunnen smeden.

Dé vraag

Uiteindelijk lukt dat. Online gaan de kijkers los over dit moment. Niet over het bondje dat gesmeed is tussen de twee kandidaten. Maar over hun gesprek. Ieder jaar weer vragen mensen elkaar of ze de mol zijn, voordat ze een bondje smeden. En daar vallen de kijkers massaal over. “Alsof je nu gaat zeggen dat je wel de mol bent”, zegt een kijker. “Snappen ze na al die seizoenen nou nog niet, dat als je iemand vraagt ‘ben je de mol?’, dat die kandidaat niet zou gaan zeggen ‘ja, ik ben het’?”, klinkt het op Twitter. Van de kijkers hoeven die formaliteiten niet meer. Tenzij iemand een keer besluit een spannender antwoord te geven. “Zou nou een keer leuk zijn als een kandidaat ‘ja’ antwoordt op de vraag of hij of zij de mol is”, schrijft een Twitteraar. Dat zou de boel flink overhoop gooien.