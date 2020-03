Willem-Alexander en Máxima mogelijk in contact geweest met besmette personen

Momenteel zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima op staatsbezoek in Indonesië. Tijdens hun laatste dag daar ontmoeten zij 2 Indonesische ministers die momenteel worden getest op het coronavirus.

Dit meldt het ANP.

Besmettingen

Het virus werd al eerder vastgesteld bij de Indonesische minister van Transport, Budi Karya Sumadi. De 2 ministers waarmee het Nederlandse koningspaar vandaag een afspraak had, zijn collega’s van Sumadi. Eerder al zorgde de infectie van de minister van Transport ervoor dat de Nederlandse minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur 2 weken in zelfisolatie moest gaan. Zij had vlak daarvoor een afspraak met de besmette minister.

Nog niet getest

Zoals het er nu voorstaat, betekent de ontmoeting met de Indonesische ministers niet dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima getest moeten worden op het coronavirus. “Het koninklijk paar volgt de richtlijnen van het RIVM”, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst hierover. Dit houdt in dat het koningspaar pas getest wordt als zij daadwerkelijk in contact zijn geweest met een besmet persoon. Mocht de uitslag van 1 van de ministers positief zijn, zal er dus getest worden bij Willem-Alexander en Máxima. “Als er aanleiding toe is, volgen er nadere mededelingen”, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten.

Bron: ANP. Beeld: Brunopress.