Hans is de jongste winnaar van Heel Holland Bakt óóit

Wat was het een ontzettend spannende finale.

Zo waren de spektakelstukken eigenlijk allemaal erg mooi en lekker. Veel verschil tussen de bakkers zat er niet in de finale. Toch is er maar 1 winnaar: Hans! “Zielsgelukkig” is hij, zo laat hij na afloop weten. “Het is onwerkelijk. Morgen geloof ik het denk ik nog niet”. Hij is de jongste winnaar van het bakprogramma ooit.

De technische opdracht werd gewonnen door Hans, maar qua looks won de bruidstaart van Gwenn. De oma van Hans, waar hij graag voor bakt, is in de afgelopen 8 weken maar liefst 6 kilo aangekomen.

Als je de Beste Thuisbakker van Nederland 2017 bent!!! RT is feliciteren! Lees het interview met Hans hier https://t.co/qXZsoQIQ5F #HHB pic.twitter.com/87ZHb0TsWC — Heel Holland Bakt (@heelhollandbakt) 22 oktober 2017

Hij mag hartstikke trots zijn op zichzelf:

Pffff…op naar volgende week…wat een opluchting #nuontspannen #weereenrondeverder #zinin #hhb #brood Een bericht gedeeld door Hans Bakt (@hans.bakt) op 24 Sep 2017 om 12:47 PDT

Bron: HHB. Beeld: ANP