Dít is de Zara-jurk van Kate Middleton die iedereen nu wil hebben

Afgelopen weekend ging Kate Middleton samen met prins George en prinses Charlotte een dagje op pad. Ze bezochten de Houghton Horse Trials, dat ieder jaar in Norfolk wordt gehouden en Kate zag er zoals gewoonlijk weer fantastisch uit.

Sinds de royal wedding werd de hertogin van Cambridge dit weekend weer voor het eerst gespot. Kate, die overigens net is bevallen van hun tweede zoontje prins Louis, zag er prachtig uit. Ze droeg een lichtblauwe off shoulder jurk met borduursels. En het goede nieuws is: deze casual jurk is gewoon van de Zara. Dus dat betekent dat ook jij deze babyblauwe jurk met geborduurde bloemen kan kopen. Hij kost slechts €49,95 en is ook online te bestellen.

Deze zeer betaalbare zomerjurk is nu al een hit onder alle fans. Dus wees er snel bij. Voor je het weet is hij alweer uitverkocht.

Bron: OK! Magazine. Beeld: ANP