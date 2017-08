Werk je zittend? Zó vaak zou je dagelijks even moeten opstaan

Geloof ons, wij kennen het als geen ander: die lange werkdagen achter een bureau. Een houten kont, een stijve rug of pijnlijke schouders voorkom je door op werk af en toe even op te staan.

Maar hoe vaak kun je het beste je plek verlaten? Volgens de Amerikaanse osteopaat Xerxes Dalal kun je het beste 40 keer per dag even opstaan om lichamelijke klachten te minderen of te voorkomen.

“Ik heb gemerkt dat bij mijn patiënten met zittend werk de meeste pijnklachten verdwenen wanneer ze ongeveer 40 keer per dag even hun werkplek verlieten,” vertelt dokter Dalal.

6x per uur even staan

Wees gerust, ook wij vinden 40 keer ontzettend veel. Volgens dokter Dalal is het prima te doen wanneer je bewust 5 tot 6 keer per uur even opstaat. Ga naar de wc, haal minstens 2 keer per uur een kop thee of glas water, pleeg dat ene telefoontje in een andere kamer, loop even een klein rondje of ga die vraag persoonlijk aan die ene collega stellen in plaats van een e-mail te versturen.

Staand werken

Een andere tip van dokter Dalal: kijk of het op je werk mogelijk is om zit-stabureaus aan te schaffen, waardoor je staand en zittend werk kunt afwisselen. Libelle’s Coks probeerde dat uit en heeft een goede tip hoe je gemakkelijker vaker staand kunt werken.

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock