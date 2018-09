Wauw: de échte zoon van Ludo uit GTST blijkt een waar zangtalent

Net als zijn vader Erik de Vogel (a.k.a. Ludo Sanders uit GTST), bezit zoon Vince over waar talent. Niet in acteren, maar in zingen.

In Amerika timmert Vince hard aan zijn zangcarrière en vandaag is zijn eerste album genaamd ‘Portraits’ uitgebracht. Wat zijn z’n 57-jarige paps en stiefmoeder Caroline de Bruijn (Janine uit GTST) trots op ‘m. “Misschien een beetje raar om over je stiefzoon te zeggen, maar ik vind z’n stem zo sexy”, aldus Caroline tegenover RTL Boulevard.

Hoe zijn stem precies klinkt? Enkele fragmenten van Instagram én de volledige playlist op Spotify:

The process | Idiot Wind Een bericht gedeeld door DAVINCE (@davinceofficial) op 24 Jun 2018 om 1:00 (PDT)

“Beautiful” feat @mauricebrownmusic on 🎺 Een bericht gedeeld door DAVINCE (@davinceofficial) op 7 Jul 2018 om 3:54 (PDT)

The Process | “Beautiful” Een bericht gedeeld door DAVINCE (@davinceofficial) op 30 Jun 2018 om 11:36 (PDT)

Alix en Solane

Vince en zijn zus Alix zijn afkomstig uit een vorig huwelijk van Erik. Samen met Caroline de Bruijn heeft hij dochter Solane (18).

Beeld: ANP

