Wegens ernstige gedragsproblemen is Lars in mei 2018 op de gesloten afdeling van een instelling geplaatst. Omdat hij regelmatig slaags raakt met andere jongeren, zit hij een poosje in een andere jeugdinstelling in Groningen. Ondertussen komt de uitslag van het persoonlijkheidsonderzoek binnen.

Oktober 2018. Het psychodiagnostisch onderzoeksrapport is gereed, zo meldt de gedragswetenschapper. Finally! Harm en ik worden ontboden op het ‘stoute kinderen landgoed’. Normaliter zou Lars hier ook bij zijn, maar hij zit nog in zijn time out periode in het hoge noorden. Bij een slap bakje koffie wachten we tot alle genodigden zich verzameld hebben in de overlegkamer. Het is vreemd om hier te zijn zonder Lars. Ik mis zijn donkerblauwe ogen, zijn argwanende blik, zijn opgetrokken schouders. Ook al kan hij niet mee naar huis, het is altijd fijn om hem even te zien. Een haastige hug te kunnen geven. Nu moeten we het doen met een handvol mensen die op welke manier dan ook bij hem betrokken zijn. Zijn mentor, zijn gedragswetenschapper, de teamleider, de psychiater, de gezinsmanager van Jeugdzorg en de systeemtherapeut. Iedereen vindt iets of heeft iets te zeggen over Lars. Maar bijna niemand weet hoe het is om van hem te houden.

22 pagina’s

22 Pagina’s telt het rapport. Alles is onderzocht; zijn intelligentie, zijn morele besef, eventuele angststoornissen, zijn psychosociale en zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, zijn zelfbeeld, zijn houding ten aanzien van geweld, zijn visie op zijn ouders, zijn toekomstbeeld. Ik scan de conclusies. Zijn ADHD komt al snel naar voren, maar voor het autisme zijn geen significante scores aangetroffen. Wel angststoornissen, als gevolg van het pesten op school en de ruzies tussen zijn ouders. ‘Het gezinsklimaat werd voor de scheiding reeds gekenmerkt door stress en onderlinge ruzies. Dit heeft het mogelijk ook lastig gemaakt voor de ouders om sensitief aan te sluiten op de behoeften van Lars. Daarbij beschrijft Lars een verschil in opvoedstijl wat mogelijk onduidelijkheid met zich mee heeft gebracht.’ Verschil in opvoedstijl. Zo kun je het ook noemen.