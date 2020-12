Zorgenzoon – deel 24: “Ik ben blij dat ik mijn grote stoute kind weer zie”

Wegens ernstige gedragsproblemen is Lars in mei 2018 in een instelling geplaatst. Na vijftien maanden is het bijna zover: de rechterlijke machtiging mag er officieel af. Maar weer thuis wonen vinden de behandelaars geen goed idee. Hij kan beter langer blijven. Dat zint Lars voor geen meter en hij loopt weg. Voor de vijfde keer. Ondertussen bereid ik me voor op de aankomende verhuizing uit het familiehuis.

Omdat hij weer is weggelopen, voor de vijfde keer al heb ik uitgerekend, krijgt Lars een nieuwe time-out. In een andere instelling, ergens in de Achterhoek. Twee weken moet hij hier nadenken over zijn gedrag. Hij zit hier weer achter gesloten deuren. Moet vragen of hij naar het toilet mag, mag mij alleen bellen onder begeleiding en naar buiten op vaste tijden. Een ‘correctieplaatsing’ heet dit in hulpverlenerstermen. Gelukkig mag ik wel bij hem op bezoek. Ik vraag mijn zus of ze mee wil, dan maken we er een dagje uit van.

Advertentie

Inpakken en opruimen

Ondertussen bereid ik me thuis voor op de aanstaande verhuizing. Over bijna twee maanden tijd is het zover; dan verlaat ik het gezinshuis waar ik met man en kinderen twaalf jaar gewoond heb en verhuis met mijn halve hebben en houwen naar een klein stapel-appartement in de oudste buurt van Amsterdam. Ons huis, waar we het gezin zijn gestart, waar de kinderen leerden fietsen, Sinterklaas ieder jaar op bezoek kwam en zich nestelde bij de antieke open haard. De haard, waarvoor altijd een stoel gezet werd als er een iemand jarig was en de rest er omheen danste terwijl er ‘lang zal ie leven’ gezongen werd. De grote keuken, waar menig familie- en vriendendiner werd bereid, met uitzicht op de tuin. De tuin waar ik zo dol op was, met de grote magnoliaboom en de perken met wilde bloemen. Het rijtje vergeetmenietjes, waaronder het hamstertje van Bente voor eeuwig rust in een sigarendoosje. De schuur achterin, waar dikke spinnen zich verstopten om met de herfst tevoorschijn te komen en de tuin vol te hangen met glinsterende draden. De lange eettafel waar we aan zaten, feestten, ruzieden.