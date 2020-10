Zorgenzoon 15: “Hij schreeuwt, zijn ogen staan donker, ik zie angst en woede”

Wegens ernstige gedragsproblemen is Lars in mei 2018 op de gesloten afdeling van een instelling geplaatst. Daar raakt hij betrokken bij diverse vechtpartijen, loopt weg en moet tot bezinning komen in een andere jeugdinstelling in Groningen. Maar waar moet hij nu naar toe?

De time out periode in Groningen zit erop. Lars is halverwege december teruggebracht naar zijn ‘eigen’ instelling in het oosten van het land. Hij doet het daar redelijk, vinden de begeleiders. Maar de vraag is waar hij nu naar toe moet. Want op de gesloten afdeling blijven is geen optie, dat is niet goed voor zijn ontwikkeling, zo blijkt uit het diagnostische rapport dat na zeven maanden eindelijk is gepresenteerd.

De koppen worden bij elkaar gestoken. Iedereen, zowel de gedragswetenschapper als jeugdzorg als wij ouders, zoekt naar nieuwe mogelijkheden voor een onderkomen voor Lars. Er moeten in dit sociaal ingestelde land toch meer plekken zijn waar een humane, professionele begeleiding mogelijk is.

Na aanleiding van een artikel in de krant lees ik over een instelling in Heerhugowaard, waar kinderen huisdieren mogen hebben en men zich faliekant keert tegen gesloten afzondering. Ik bel met de hoofdbehandelaar van deze vestiging en leg de situatie uit. Ze zegt dat er weliswaar open plaatsen zijn binnen de instelling, maar dat er een wachtlijst is. Harm heeft ondertussen contact met een oud defensie man met een eigen trainingsbureau, waar zowel personen als bedrijven mentaal maar ook fysiek gecoacht worden. De man stelt een op maat gemaakt begeleidingsprogramma op voor Lars, waarbij het draait om daadkracht, verantwoordelijkheid, volharding, vastberadenheid en respect. Het programma bestaat uit een week lang survivallen onder leiding van profsporter, gevolgd door diverse interne trainingssessies. Tot slot volgt een verblijf in het buitenland, waar Lars drie maanden moet werken op een boerderij. Dit alles onder toeziend oog van een persoonlijk begeleider. Doel: Lars ‘resetten’ zodat hij eindelijk weer een succeservaring opdoet en er meer kans is op een goede school- en later beroepskeuze. Het klinkt allemaal fantastisch, maar het werkt alleen als Lars echt gemotiveerd is en zelf ook graag wil veranderen en dus meewerken, zegt de oud militair.