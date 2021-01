Anderhalf jaar woonde Lars, inmiddels zeventien, in een instelling. Hij liep zes keer weg. Omdat de rechterlijke machtiging uiteindelijk verliep, hoefde hij niet meer terug. Hij heeft nu een kamer in een woongroep voor jongeren die om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen wonen. Dat verloopt niet vlekkeloos.

We zitten erin, in het nieuwe jaar. Zonder ernstige kleerscheuren. Tijdens de jaarwisseling ben ik uitgenodigd bij een bevriend gezin uit mijn oude woonbuurt. Omdat de vriendin waar ik normaliter naar toe ga, ruzie heeft met haar ega en omdat hier wel meer bevriende vrouwelijke singles zijn, besluit ik het aanbod aan te nemen. Het is best leuk, we zitten aan lange aan elkaar geschoven tafels. Honden en kinderen dartelen met elkaar over de vloer. Al treft de familiale gezelligheid me als een dolk in mijn hart. Verdorie, een paar jaar terug was ik ook nog een leuk blij gezin.

Bente is bij een vriendinnetje. Ze is dol op vuurwerk en verheugde zich erg op de ingeslagen collectie van de vader des huizes, die bekend staat als vuurwerk magnaat. We hebben afgesproken om elkaar om 23.45 uur bij ons thuis te treffen, zodat we toch het nieuwe jaar samen kunnen inluiden. Waar Lars is, weet niemand. Ik kan alleen maar bidden dat hij ongeschonden de nacht door komt.