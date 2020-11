Zorgenzoon – deel 21: “Ik wist het, vuile verrader, ik háát je!”, schreeuwt hij

Wegens ernstige gedragsproblemen is Lars in mei 2018 in een instelling geplaatst. Aanvankelijk op de gesloten afdeling, na acht maanden mag hij naar een open setting. Hoewel hij al een paar keer is weggelopen en geen therapie wil gaat het op school best aardig en gaat hij eindexamen doen binnenkort. Omdat hij weet dat hij na de zomer naar huis mag. De deskundigen denken daar alleen anders over…

Pleziereiland

Twee weken na de vorige overlegsessie staat er alweer een volgende gepland. De tijd dringt namelijk, het is mei en in in augustus loopt de voorwaardelijke machtiging af. Als deze niet door de rechter verlengd wordt, betekent dit dat Lars na de zomer ‘vrij’ is. Op een zonovergoten dag (waarom straalt die zon toch altijd confronterend door bij alle narigheid) zit ik met alle wijzen uit het oosten wederom op het hoofdkantoor van het landgoed waarop het stoute kinderen complex gevestigd is. Het groene plezierige landschap waar ik me nu bevind doet weliswaar denken aan het terrein van een Roompot of Landal vakantiepark, de behuizing en sfeer heeft niets met genieten en vertier te maken.

Poppetje gezien, kastje dicht

De gedragswetenschapper die ons nu een klein jaar begeleid heeft, heeft twee dagen voor het nieuwe overleg een mail gestuurd met de mededeling dat zij een nieuwe baan heeft. Het spijt haar dat zij ons, net nu we op de goede weg zijn, niet verder kan begeleiden, maar dat ze er het volste vertrouwen in heeft dat haar opvolgster ‘onze case’ tot een goed einde zal brengen. Ze zal nog wel bij het komende overleg aanwezig zijn, om haar collega te introduceren.

Ongelooflijk weer. Poppetje gezien, kastje dicht, volgende poppetje eruit.

In gedachten tel ik de mentoren, gedragswetenschappers, coördinatoren, begeleiders, gezinsmanagers, therapeuten en coaches die het afgelopen jaar de revue passeerden, bij elkaar op. Met gemak haal ik de 20.

De kaarten staan er niet goed voor voor Lars. Het laatste weekend is hij wederom niet op zondagavond teruggekeerd van zijn verlof. Pas op dinsdag kon ik hem ertoe bewegen de trein te pakken en terug te reizen naar de groene gelederen. Daarmee helpt hij de conclusie van de vertrekkende gedragswetenschapper een flink handje.

Bad messenger

Ze gaat van start met de mededeling dat Lars voorlopig nog niet naar huis kan. Wegens te veel zelfbepalend gedrag. En omdat hij nog te weinig zicht heeft op succes op een ‘gewoon leven’. Het voorstel is om hem nog een jaar lang in de instelling te laten blijven. Omdat hier rust en regelmaat heersen. “Bovendien kan hij dan tenminste zijn schoolexamen afmaken,” besluit de behandelcoördinator. Ik zeg niets. Harm knikt bevestigend. “Wie gaat Lars deze boodschap overbrengen?” vraagt hij zich hardop af. Zijn blik blijft hangen bij mij. Tuurlijk, ik zal wel weer de bad messenger zijn. “Maar sta je er ook achter?” Zijn stem klinkt bars. Ik zucht. Want ik weet dat het niet goed gaat als Lars weer thuis komt wonen. In no time is hij op het verkeerde pad. Maar ik weet ook hoe Lars het hier haat; ik weet dat hij zich niet zal laten opsluiten in dit groene nep-paradijs. “Ik twijfel,” antwoord ik naar alle eerlijkheid. “Want echt vooruit gaat het hier ook niet. En als Lars geen drive heeft, gaat het examen ook niet lukken. Ook al is het nog zo rustig hier.” Alle ogen zijn nu op mij gericht. Wat zouden ze denken? Zouden ze me handelingsonbekwaam vinden? Een slappe moeder? Een eigenwijze trut? Een vago? Wat ze ook denken, positief is het niet, dat voel ik. De energie in de kamer is geladen. Buiten zet de zon de groene idyllische weides nog wat meer in knetterhard daglicht.

De brief

“Febe, jij moet het hem zeggen. Als hij teruggaat naar jou in augustus, gaat hij kapot,” zegt Harm. “Hij belandt in de goot. Niemand die hem nog kan redden. Jij bent de enige van wie hij het aanneemt.” Mijn mond is droog. Mijn hart zit ergens in mijn maag. Ik wil hier weg.

Een week later rijd ik met de systeemtherapeut naar de instelling. In mijn tas zit een brief, die ik op aanraden van de therapeut geschreven heb en straks hardop moet voorlezen aan Lars. Er staat ondermeer in dat het me spijt dat we als ouders er niet in geslaagd zijn om er samen uit te komen en hem samen goed op te vangen en te begeleiden. En ook dat de bezoeken in het weekend niet goed gaan; dat het niet lukt om er goede afspraken over te maken. ‘Ik wil liever een contact wat goed loopt, waar we allebei blij mee zijn,’ heb ik geschreven. Wat een taalgebruik. En het ging me nog makkelijk af ook. Nog even en ik ben zelf een therapeut. ‘Ik vind het erg om te zien dat je de controle kwijt raakt, gefrustreerd raakt als iets niet lukt. En dan kan ik je niet bereiken of helpen,’ schrijf ik aan het einde. Daar is de uitsmijter: ‘Ik heb er ook hard voor geknokt om je bij me te houden en moeite gedaan om je thuis te laten wonen. Het is alleen nog niet zover. Ik denk daarom niet dat het een goed idee is als je volledig bij mij komt wonen.’

Gatver. Wat een perfecte woorden voor een nare boodschap.

Zachte heelmeester

“Ma, godver, zeg het nou maar, kan ik thuis komen wonen of niet?” Lars valt me al na vier zinnen in de reden. Ik kijk hem aan. “Nou????” Zijn ogen staan donker, hij kijkt me dreigend aan. “Nee, want…” “Godver, ik wist, vuile verrader, kutwijf, ik háát je, ik haat je.” Hij springt de lucht in terwijl hij deze woorden uitspuugt. Maakt er grote dreigende armbewegingen bij. “Jullie zijn gemeen, ik kan niemand vertrouwen, ik ga weglopen, ik ga zelfmoord plegen!” Lars roept en schreeuwt, alles door elkaar. Hij rent naar buiten, rent rondjes over de groene weides. Ik kijk naar het verkreukelde papiertje. Heb mijn brief niet eens af kunnen lezen. De mooiste zin “Ik ben niet boos, integendeel, ik houd zielsveel van je. Je bent al zover gekomen. Je bent mijn one and only Lars,” mogen niet meer worden uitgesproken.

Mismoedig en verslagen stap ik in de auto. Wat had ik dan gedacht? Dat hij zou zeggen: nee, inderdaad, wat naar voor jou mama, ik blijf gewoon rustig hier. Hij heeft gelijk. Ik ben een verrader. Een zachte heelmeester.

Kom terug!

Ik rijd richting mijn moeder, die vlakbij woont. Even een relativerend woord van iemand die er qua gevoel helemaal buiten staat, moet mijn wanhoop verdrijven. Dan gaat mijn telefoon. “Kom terug,” roept Lars. “Ik wil met je praten.”

Midden op die akelig zonnige landweg laat ik de auto om zijn as spinnen en koers terug richting het verboden landgoed. Hij staat al buiten en stapt in. “Ik wil hier weg, maakt me niet uit waar naar toe.” Ik gas in het wilde weg. Hij roept, schreeuwt, scheldt me uit. Zijn ogen staan donker. Straks slaat-ie me op mijn hoofd en krijgen we een ongeluk.

Een uur later slaag ik erin hem weer af te leveren bij zijn appartement. Zonder iets te zeggen stapt hij uit en slaat de deur met een knal dicht. Verdoofd zit ik alleen en leg mijn hoofd op het stuur.

