Zorgenzoon – deel 27: “Ik ervaar een licht gevoel van positieve opwinding”

Na anderhalf jaar in een instelling te hebben gewoond, is Lars na zes keer weglopen, definitief ontsnapt. De politie wijst naar de instelling en andersom, Jeugdzorg zoekt naar een oplossing. Zijn moeder neemt een coach in de arm en onderzoekt in haar stad de markt voor Begeleid Wonen.

Samen met Lars zit ik in de auto. We rijden rond in het havengebied van de stad, op zoek naar Karakter, een vestiging van begeleid wonen. Loodsen en ongezellige bedrijven zitten hier zij aan zij. “Jeetje, wat ver weg van de stad,” zegt hij als hij de industrieterreinen vanachter het autoraam inspecteert. Uiteindelijk stoppen we bij een lelijk gebouw. Gewapend met een onderzoeksrapport uit de instelling, lopen we naar binnen. Waar we heel hartelijk worden ontvangen door Ahmed, een charmante jongeman. Hij kijkt naar Lars, stelt hem enkele vragen die Lars stuurs beantwoordt. Dan krijgen we een rondleiding door het gebouw.

Blowen is toegestaan

Hoewel de omgeving desolaat is, ziet het er overal netjes uit. De kamers zijn fris en modern ingericht, er is een grote keuken en zelfs een voetbal loods. En diverse katten, voor de huiselijke sfeer. Helaas is Lars mega allergisch, dus dat is jammer. Ondanks het nette interieur, is er weinig sfeer en lijkt het mij vreselijk om hier te wonen. Maar Lars vindt het allemaal prima. Je mag niet binnen roken, maar buiten wel. “Zelfs blowen is toegestaan,” zegt Ahmed. “Als we het gaan verbieden, gebeurt het namelijk toch, dus dan kunnen we het beter gedogen en in de gaten houden.” Ahmed vertelt over diverse voorgaande bewoners en hoe het hen verder vergaan is. “We hadden hier een jongen die iemand uit zelfverdediging in zijn nek had gestoken. Hij is hier helemaal opgeknapt, gooide zijn leven over een andere boeg en is nu topmodel.” Natuurlijk, ze vertellen hier de succesverhalen, niet hoe hoe het ook mis kan gaan. Ahmed zegt dat hij gaat kijken wat hij kan doen voor Lars en belooft mij de volgende dag terug te bellen.