Zorgenzoon – deel 11: “Lars moet afkoelen en wordt naar een instelling in Groningen gestuurd”

Wegens ernstige gedragsproblemen is Lars in mei 2018 op de gesloten afdeling van een instelling geplaatst. Omdat hij regelmatig slaags raakt met andere jongeren, krijgt hij een time-out. Hij wordt naar een andere instelling in Groningen gebracht.

Lars heeft gevochten met een jongen van zijn afdeling. Ondanks zijn ART, agressie regulatie therapie, die sinds kort van start is gegaan. Niet één keer, maar regelmatig lopen de spanningen tussen hem en enkele groepsgenoten hoog op. Thuis probeer ik me voor te stellen hoe dat gaat. Zou iemand hem lang aankijken en dan zijn vinger opsteken? Of hem een duw geven? Of dicht langs hem lopen en hem uitmaken voor ‘pispaal’ of ‘kankersukkel’, woorden die ik vaak hoor vallen als Lars aan het woord is? Ondanks een strak dagritme, de televisie en de playstation, is de verveling groot en de sfeer vaak gespannen. Ook wel begrijpelijk. Niemand die een boek leest, ‘s avonds bij het eten een leuk verslag van de dag heeft of vertelt over een lekkere gewonnen pot voetbal of een ontspannend weekendje weg. Want de jongeren die hier zitten, gaan geen leuke weekendjes weg. Ze hebben geen zin om een boek te lezen. Ze hebben nergens zin in. Ze zitten vast in hun hoofd. Omdat ze problemen hebben. Problemen thuis, problemen met zichzelf. En elkaar. Veel gelachen wordt er dus niet. Wel gevloekt en gescholden. Op elkaar, op het leven.

Een gedetailleerd verslag van wat er precies aan zo’n knokpartij voorafging, krijg ik eigenlijk nooit. Want de begeleiders zijn weliswaar altijd in de buurt om in te grijpen, maar staan uiteraard niet dag en nacht naast de jongens. Het zijn, gelukkig maar, geen gevangenen.

Naar de psych

Inmiddels is Lars eindelijk onderworpen aan een psycho-diagnostisch onderzoek. Dat bestaat uit twee gedeeltes: hij moet lange vragenlijsten invullen en wordt tijdens een gesprek door een psychiater onderzocht. Nu de specialisten zich erover buigen, moet er toch een werkbare oplossing uitkomen, hopen Harm en ik. Alleen: wat duurt het nou weer godvergeten lang voordat er een onderzoeksverslag ligt! Na twee maanden wachten, is er nog niets bekend. Er zit maar één ding op: nog langer wachten.